Maltempo, alberi su auto per forte vento

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco di Fabriano (Ancona) ma anche di Macerata, a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio e in particolare del vento forte che ha fatto cadere molti alberi e piante. Una ventina gli interventi dei pompieri a Fabriano e frazioni. A Campodiegoli messa in sicurezza la strada danneggiata dalle forti piogge. Pompieri, protezione civile e operai del Comune hanno lavorato per eliminare acqua e fango dalla strada di accesso e da quelle interne alla frazione. Si monitorano le condizioni del torrente Giano e del fiume Sentino, gonfi d'acqua per la pioggia. Molteplici infiltrazioni d'acqua anche all'interno del centro commerciale Il Gentile e in alcuni reparti dell'ospedale di Fabriano Engles Profili. Un albero si è abbattuto su due auto in sosta in piazzale Matteotti, un altro nel parcheggio della caserma dei carabinieri. Molti interventi dei vigili anche a Camerino e Castelraimondo per alberi caduti in strada e in un cortile.