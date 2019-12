Cile, flash mob ad Ancona contro stupri

"Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce". E' lo slogan cantato durante un flash mob in Piazza del Plebiscito ad Ancona, "Un violador en tu camino Ancona", evento organizzato da "Non una di meno transterritoriale Marche". Il collettivo Lastesis "chiama a raccolta tutte le donne e le soggettività dissidenti del mondo per unirsi al grido di lotta lanciato dalle donne cilene con l'azione esplosa il 25 novembre in Cile". "Ora - dicono le promotrici dell'iniziativa - è un'onda che travolge il mondo. Ancona e tutte le Marche solidarizzano con Lastesis e con coloro che in Cile si stanno ribellando contro la violenza esercitata dal governo di Pinera che usa lo stupro come strumento di repressione e disciplinamento". Il gruppo delle partecipanti al flash mob, vestite di nero e fuxia, con gli occhi coperti da una benda, ha intonato un inno contro le violenze sulle donne che si conclude con "el violador eres tu".