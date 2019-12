Sisma, fondi Qatar per scuole Macerata

Inaugurato a Macerata il plesso scolastico "Mestica" e "Alighieri". L'intervento ha visto lo spostamento e la ricostruzione dei due istituti dichiarati inagibili dopo il sisma del 2016, nell'area delle ex Casermette.

Il campus, realizzato con un investimento di 16 milioni di euro finanziati con ordinanza 14 del Commissario alla Ricostruzione e il contributo del Qatar, si estende su 24mila mq e comprende edifici collegati tra loro da tunnel aerei, realizzati con edilizia a secco e presenta standard di sicurezza e di efficienza energetica altissimi. Presenti, tra gli altri, Alessia Morani, sottosegretaria allo Sviluppo Economico, in rappresentanza del governo, il Commissario Piero Farabollini, il il direttore del Fondo di Sviluppo del Qatar, ambasciatore in Italia Khalifa Bin Jassim Al Kuwari, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il sindaco di Macerata Romano Carancini. Con loro anche Sabina Tombesi, dirigente Comprensivo "Mestica" e Laura Vecchioli, dirigente del Comprensivo "Alighieri".

"Oggi è per tutti una giornata di festa, - ha sottolineato Morani - perchè in poco più di un anno attraverso una collaborazione tra Governo Italiano, Comune di Macerata e Stato del Qatar inauguriamo due nuove scuole. Da questi territori fortemente colpiti dal sisma, possiamo cominciare a guardare al futuro con coraggio e speranza". "Il sorriso dei bambini - ha aggiunto - è il più grande ringraziamento - ha proseguito la Sottosegretaria Morani-. Questa è la politica del fare che ci piace: investire sulla sicurezza delle edifici significa investire sul loro futuro“.

"Questo progetto - ha detto l'ambasciatore del Qatar - è stato eseguito dalle direttive dell'Emiro per aiutare la popolazione colpita dal terremoto e consolidare l'amicizia tra il Qatar e l'Italia".