Sardine,'caffè con libro' contro Salvini

Un "caffè con libro" nel centro di Ancona, in concomitanza con la presenza di Matteo Salvini nel capoluogo marchigiano il 23 dicembre. Le sardine tornano ad Ancona in contemporanea con l'incontro pubblico del leader della Lega, organizzato alle 11 in piazza del Plebiscito, la stessa dove le sardine marchigiane si erano riunite il 5 dicembre poco dopo un comizio di Giorgia Meloni. Per le sardine l'appuntamento è alle 11 davanti alla Fontana delle 13 Cannelle, vicino piazza Roma, portando un libro - si legge sui profili social del movimento, tra cui quello di Giorgio Mattiuzzo, uno degli organizzatori -, "un libro perché dobbiamo iniziare a ragionare con la testa e non più con la pancia. Un caffè perché dobbiamo risvegliarci e capire che siamo noi ad essere artefici del nostro destino".