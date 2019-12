Marche, 49,6 mln contro disoccupazione

Ammontano a 49,6 milioni di euro gli avvisi emanati nel 2019 grazie al Por Fse (Fondo sociale europeo) 2014-20 della Regione Marche per contrastare la disoccupazione, favorire l'inserimento delle persone alla ricerca del primo impiego e sostenere il rientro nel mercato del lavoro delle persone espulse dai processi produttivi. Le politiche attivate hanno raggiunto il 33% dei disoccupati marchigiani, un terzo delle persone che hanno sottoscritto una Dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (Did) dal 2015. Presto nuovi avvisi per 13,9 milioni di euro. Queste le linee di intervento: Big band (6 milioni di euro); aiuti alle assunzioni ex borsisti (4); bonus neomamme (0,5); istruzione tecnica superiore (2,4); servizio civile (1 milione). Delle misure ha parlato Loretta Bravi, assessore al Lavoro, alla Formazione e all'Istruzione, durante il Forum del Partenariato convocato dall'assessora alle Attività Produttive Manuela Bora per fare il punto e programmare le attività dei Fondi Fesr e Fse per il 2020.