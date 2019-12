Gdf sequestra giocattoli non sicuri

Giocattoli, destinati a bambini di varie fasce d'età, posti in vendita in violazione della normativa di sicurezza in quanto privi di avvertenze e informazioni in lingua italiana a garanzia di utenti e fruitori.

Lo hanno scoperto in un punto vendita di Osimo i finanzieri della locale Tenenza della Guardia di finanzia che hanno eseguito il sequestro amministrativo 1.500 giocattoli, tra cui bambole e giochi di vario genere, contenuti in 333 confezioni.

L'operazione dei militari è stata effettuata nell'ambito della campagna di rafforzamento dei controlli in occasione delle festività natalizie denominata "Natale più sicuro": intensa l'attività di servizio in questo periodo rivolta rivolta al contrasto di fenomeno quali il commercio di beni contraffatti o altre violazioni del codice al consumo. La merce sequestrata è stata messa a disposizione della Camera di commercio per le incombenze del caso.