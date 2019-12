Quadrilatero, veicoli-lumaca lungo SS76

"Scusate il disagio. 10 minuti in più per denunciare 10 anni di attesa", con questo slogan-cartello affisso sul vetro posteriore di circa 60 auto, si è svolta la "carovana indecente" lungo la SS76, tratto Fabriano-Serra San Quirico (Ancona), prima in un senso di marcia, poi nell'altro. I disagi e i rallentamenti sono stati importanti per la normale viabilità e l'iniziativa potrebbe anche ripetersi "se i lavori non saranno completati entro pochi mesi", preannuncia il presidente del comitato Indecente 76, Paolo Paladini, organizzatore della protesta. Al suo fianco, oltre a tanti cittadini di Fabriano e del comprensorio, anche gli ex sindaci fabrianesi Roberto Sorci e Francesco Santini.

Presenti anche i consiglieri di opposizione Barbara Pallucca (Pd) e Vinicio Arteconi (Fabriano Progressista). La "carovana" ha percorso i circa 12 chilometri del tratto rispettando rigorosamente il limite di velocità imposto: 40 km/h, cioè quello previsto per gli eterni lavori del maxi-lotto n. 2 della Quadrilatero.