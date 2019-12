Mattarella a inaugurazione a/a Unimc

"Il 9 marzo il presidente Sergio Mattarella ci farà l'onore di presenziare l'inaugurazione dell'anno accademico". Lo ha annunciato il rettore dell'Università di Macerata Francesco Adornato durante un incontro con la comunità accademica per lo scambio di auguri natalizi. "Proprio per concordare l'organizzazione del suo arrivo - ha detto - ho un incontro al Quirinale il prossimo 16 gennaio". "Mercoledì in Giunta Crui, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, e giovedì nel Consiglio - ha aggiunto - è stata approvata la proposta di inviare una lettera forte al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio sulla condizione del sistema universitario". Adornato, giunto a metà mandato, ha ricordato che "recenti dati del Sole 24 ore vedono l'Università di Macerata al quinto posto in Italia per percentuale di fondo premiale sul fondo di finanziamento ordinario. Vivo del prestigio riflesso di questo ateneo".