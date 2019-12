Marche firmano accordo per Expo Dubai

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - "'La Bellezza unisce le persone'.

Non poteva esserci un tema più affine alle Marche che hanno scelto da tempo il claim promozionale 'Marche bellezza infinita', per aderire convintamente alla partecipazione nel Padiglione Italia di Expo 2020. Un tema, quello della connessione tra le genti attraverso la bellezza per promuovere il Sistema Paese, quanto mai universale, eclettico e attuale. Un concetto che ci rispecchia: bellezza come simbolo di qualità di vita e connessione come sintesi tra coesione sociale, ambiente e tecnologia". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli annuncia la firma dell'accordo con il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Paolo Glisenti per sancire la partecipazione delle Marche all'Esposizione Universale che avrà luogo a Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.