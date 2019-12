Droga, Cc sgominano banda in Vallesina

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Tre persone arrestate e il sequestro di oltre 1,3 kg di cocaina suddivisa in 240 dosi e di mille euro in banconote di piccolo taglio rappresentano il bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri, che hanno sgominato una banda attiva in Vallesina. Nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, i militari della Compagnia di Jesi, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno controllato un'autovettura con a bordo un 41enne e un 32enne residenti nella provincia di Reggio Calabria. I militari hanno fatto aprire alcuni pacchi natalizi: dentro c'era la cocaina, già suddivisa in dosi per il mercato delle feste. I due sono stati immediatamente arrestati e le indagini si sono estesa nell'abitazione a Jesi di un 33enne, sempre di origine calabrese, anche lui poi arrestato: sono stati rinvenuti ulteriori 24 gr di cocaina, suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza, oltre a mille euro in contanti probabile provento di spaccio.