Montalto Marche primo piccolo Comune con banda ultralarga

La Regione Marche avvia la fase operativa del servizio di Banda Ultralarga, con l'attivazione a Montalto delle Marche: è il primo Comune della regione nei bandi Infratel a viaggiare a una velocità di connessione di 1 gigabit al secondo grazie alla rete in fibra ottica Ftth di Open Fiber. Evento inaugurale aperto dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, nella palestra del locale Istituto comprensivo di Montalto, prima scuola nelle aree bianche italiane (periferie e borghi) a collegarsi alla rete Bul. Nelle Marche Open Fiber la sta realizzando: la fibra che arriva in case e aziende rimarrà pubblica e sarà gestita dall'azienda in concessione per 20 anni. Il piano di cablaggio (investimento 90 milioni di euro) coinvolge 360 mila unità immobiliari in 236 Comuni. Presenti la vice presidente Anna Casini, l'assessore Fabrizio Cesetti, il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, il direttore Network&Operations di Open Fiber Stefano Paggi e la dirigente scolastica Luigia Romagni.