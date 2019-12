Carmen Bizet chiude 52/a stagione Pergolesi Jesi

La "Carmen", titolo più celebre di Georges Bizet (1838-1875), chiuderà il 20 dicembre la 52/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, al termine di un cartellone dedicato alle grandi protagoniste femminili con "Madama Butterfly", "Turandot" e il tributo alla Luna, nuova produzione di "CircOpera". La Carmen arriva in una nuova co-produzione della Fondazione Pergolesi Spontini con Opéra-Théâtre de Metz Métropole, Opéra de Massy, Opéra de Reims, Centre lyrique Clermont Auvergne, Fondazione Rete Lirica Marche.

L'opéra-comique in quattro atti su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, dalla novella eponima di Mérimée, viene proposta nella versione originale in lingua francese con dialoghi parlati che debuttò all'Opéra-Comique di Parigi nel 1875. Alcuni dialoghi modificati a cura di Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Edizione Alkor. Dopo le date di Jesi, andrà in scena tra gennaio e febbraio 2020 a Fano, Ascoli Piceno e Fermo. Sul podio il maestro Beatrice Venezi. E' tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale; innovativa, paladina di femminilità, nel 2018 è stata inserita da Forbes" tra i 100 under 30 leader del futuro. Recente il suo album d'esordio "My Journey - Puccini's Symphonic Works".

La regia è di Paul-Émile Fourny che torna a Jesi dopo i successi di "Aucassin et Nicolette" (2019), "Werther" (2007), "Cavalleria Rusticana" e "Pagliacci" (2016). Nuovo allestimento con scene realizzate da Benito Leonori nei Laboratori scenografici della Fondazione Pergolesi Spontini, costumi di Giovanna Fiorentini, light designer Patrick Méeüs; assistente alla regia Giovanna Spinelli, e alle scene Elisabetta Salvatori.

Nel ruolo del titolo il mezzosoprano canadese Mireille Lebel al debutto in Italia, mentre il tenore Enrico Casari sarà per la prima volta Don José. Per le recite nei teatri della Rete Lirica, si alternano nel ruolo di Frasquita le cantanti Margherita Hibel e Carmela Osato. Suona la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana, il Coro del Teatro della Fortuna di Fano è diretto da Mirca Rosciani, i Pueri Cantores "D.

Zamberletti" di Macerata sono guidati da Gian Luca Paolucci.

(ANSA).