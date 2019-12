Auto contro albero, muore 18enne

Incidente stradale mortale la notte scorsa sulla Strada provinciale 128 tra Treia e la frazione Chiesanuova. A perdere la vita il 18enne Leonardo Sacchi, apprezzato giocatore di calcio e studente dell'Itis "Divini" di San Severino Marche. Il giovane, neopatentato, verso mezzanotte stava rientrando con la sua auto verso casa a Chiesanuova quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Treia, ha perso il controllo della vettura - in zona c'era nebbia - che è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero e ribaltandosi più volte. Un amico, che lo seguiva con altra auto, ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri. Il giovane è stato ricoverato prontamente all'ospedale di Macerata ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo, poco dopo il ricovero è deceduto.