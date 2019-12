Scontro auto su Ascoli Mare,morta 72enne

Una donna di 72 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la superstrada Ascoli-Mare tra gli svincoli di Monsampolo del Tronto e Spinetoli. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, lungo la corsia direzione mare sono venute a collisione una Fiat 500 e una Fiat Punto. Nell'impatto la 500 ha preso fuoco. Entrambe le donne sono state soccorse dal personale del 118 e dai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre una delle due, rimasta incastrata all'interno della propria vettura. Per la 72enne non c'è stato nulla da fare: è deceduta all'ospedale di San Benedetto per le gravi lesioni riportate; l'altra, una 27enne, è stata trasferita in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Torrette (Ancona).

L'incidente ha reso necessaria la chiusura del tratto della superstrada interessato, con disagi alla circolazione.