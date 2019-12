OrientaMarche 2019, 4mila presenze

Oltre 4mila presenze per l'edizione 2019 di OrientaMarche ad Ancona, l'evento dell'assessorato regionale all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro che ogni anno coinvolge i ragazzi delle classi quinte della scuola secondaria di 2/o grado e terze della secondaria di 1/o grado degli istituti della regione per parlare di scelte per il futuro e illustrare le opportunità disponibili di studio e lavoro.

All'ultimo appuntamento, oltre mille ragazzi delle quinte superiori.

"Siamo qui per educare non per intrattenere - ha spiegato Loretta Bravi assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro -. La più grande novità di quest'anno è che i ragazzi sono venuti sul palco e hanno interagito. Hanno avuto l'opportunità incontrare e parlare con artigiani e imprenditori del territorio, di fare un'esperienza del vedere, non nozionistica e questo è estremamente importante"; "hanno dimostrato attenzione e voglia di tirar fuori il loro talento e le loro motivazioni a volte nascoste, distratte da chat e social".