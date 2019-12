Accordo ricostruzione Castelsantangelo

È stato firmato a Castelsantangelo sul Nera il protocollo di intesa per la costituzione del gruppo tecnico che si occuperà della redazione del piano attuativo per la ricostruzione del borgo appenninico distrutto dai terremoti del 2016. Una ricostruzione che avrà anche la firma dell'archistar Stefano Boeri, che parteciperà al lavoro assieme al gruppo Mate che si è aggiudicato la gara. Il protocollo è stato siglato, oltre che dal Comune di Castelsantangelo, dalla Regione Marche, dall'Ufficio speciale per ricostruzione, dalla Provincia di Macerata, dall'Ente Parco dei Monti Sibillini e dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle Marche.

"È una giornata importante perché abbiamo avviato il percorso che porterà alla rinascita del nostro paese e questo avviene in prossimità delle feste natalizie che solitamente portano sempre momenti di speranza", ha detto il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci.