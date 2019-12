In porto Ancona nuova gru Gruppo Morandi

(ANSA) - ANCONA, 17 DIC - 'Battezzata' presso il porto di Ancona, la nuova gru LHM600 del Gruppo Morandi. Si tratta del più potente ed ecologico macchinario dello scalo portuale, che aprirà una nuova fase nello sviluppo dei traffici internazionali. "Abbiamo sostenuto un investimento di oltre 4 milioni di euro per l'acquisto di questo nuovo mezzo all'avanguardia, che coniuga al massimo livello efficienza e tutela dell'ambiente - ha dichiarato Andrea Morandi, Ceo del Gruppo -. La gru è un primato assoluto per il nostro scalo, in termini di potenza e tutela ambientale. E' inoltre la terza in tal senso anche a livello nazionale". La nuova gru LHM600 è targata ASE, la società del Gruppo Morandi che fornisce servizi terminalistici per l'imbarc-/sbarco, per il trasporto merci e per il trasporto misto merci e passeggeri (navi ro/pax), ed è in dotazione al Terminal Rinfuse Banchina 25. Ha una portata massima di 144 tonnellate e una lunghezza braccio di 58 metri.