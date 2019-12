Fano presenta candidatura Città italiana Cultura 2021

Fano ha presentato ufficialmente la candidatura a Città Italiana della Cultura per il 2021. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Seri: ieri, ultimo giorno di scadenza del bando, Fano ha avanzato la propria richiesta, dopo quella di due anni fa, poi ritirata in favore di Macerata, "nel quadro di una logica regionale", ha detto il sindaco. "Abbiamo deciso di avanzare la nostra candidatura con grande convinzione e ambizione - ha aggiunto -, consapevoli che una scelta di questo tipo ci impegnerà molto, ma ci porterà anche riflessi positivi sul piano culturale e turistico". Secondo Seri, questa dovrà essere una candidatura di tutta la città per cui si inizierà da subito a lavorare insieme con le altre istituzioni, enti e associazioni cittadine. "Mi aspetto anche il supporto della Regione Marche - ha aggiunto - che ha sempre appoggiato in questi casi la candidata marchigiana". (ANSA).