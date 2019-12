Nobel Clark, ascoltare Malala e Greta

(ANSA) - ANCONA, 16 DIC - "Ascoltate Malala Yousafzai e Greta Thunberg, la prima ci ha insegnato che la scuola e la cultura possono combattere la violenza e la sopraffazione, la seconda che per poter garantire un futuro sul pianeta al genere umano dobbiamo vivere in maniera diversa". Così Lisa Clark, attivista dell'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican), organizzazione premio Nobel per la pace 2017 rivolgendosi agli oltre 400 studenti che oggi ad Ancona hanno affollato l'Auditorium della Mole Vanvitelliana, in occasione della XIII Giornata per la Pace dedicata al tema 'Pace è sostenibilità, build the future'. "Sono i giovani che ci danno le idee - ha aggiunto - e bisogna ascoltarli". Ai ragazzi ha spiegato loro le sue posizioni pacifiste basate "sull'immoralità delle armi nucleari" che l'Ican vuole mettere al bando, destinando i fondi che servivano a finanziarle alla sanità e al welfare.