Mastrovincenzo,incontro con Conad 8/1

Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo incontrerà l'8 gennaio a Palazzo delle Marche i vertici di Conad per esaminare lo stato della vertenza Auchan-Sma/Conad. Lo annuncia lo stesso Mastrovincenzao su Facebook. "Sulla vertenza Auchan-Sma/#Conad, come da impegni presi con i capigruppo consiliari e le organizzazioni sindacali - spiega -, ho convocato i vertici Conad l'8 gennaio a Palazzo delle Marche per conoscerne le intenzioni e fare chiarezza su questa delicatissima situazione.

Ho poi scritto al sottosegretario allo Sviluppo Economico .

aggiunge Mastrovincenzo -, manifestando la nostra preoccupazione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sulla mancata presentazione da parte della nuova proprietà di un piano di sviluppo aziendale, chiedendo l'intervento diretto del Ministro sulla vicenda".