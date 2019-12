Consegnati 3 alloggi sisma a Tolentino

Tre famiglie terremotate di Tolentino potranno festeggiare il Natale in una nuova casa, alternativa a quella resa inagibile dal terremoto del 2016. Consegnati a Tolentino, in località Borgo Conce, altri tre appartamenti, appena ristrutturati, ad altrettante famiglie che hanno perso la propria abitazione a seguito del sisma: si tratta di alloggi di proprietà comunale, gestiti dall'Erap, che sono stati requisiti dal sindaco Giuseppe Pezzanesi in quanto non occupati. Sono ubicati negli edifici ai civici 3-6-8 e sono composti da due appartamenti da 46 mq ciascuno, che comprendono cucina-soggiorno, camera e bagno e un appartamento da 65 mq composto da cucina-soggiorno, 2 camere e bagno. Tutti e tre gli alloggi sono stati oggetto di lavori di manutenzione straordinaria con la sanificazione degli ambienti mediante tinteggiatura e piccole sistemazioni idrauliche per un importo totale di 15.800 euro. Il sindaco Pezzanesi ha consegnato le chiavi dopo la benedizione dei locali.