Conai premia Nerea per imballaggi eco

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 16 DIC - Riconoscimento nazionale del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ad Acqua Nerea spa, che da vent'anni capta, imbottiglia e vende acqua minerale e che ha la sorgente (e la sua sede) all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ma anche nel cuore del cratere sismico. Nerea è stata premiata come vincitrice del bando nazionale sulla prevenzione per l'eco-design delle sue confezioni, in particolare per l'intervento di modifica di imboccature e tappi associati con materiali plastici eco-sostenibili, oltre che per quelli sui corpi delle bottiglie (confezioni da 0,5 litri a 2,0 litri) e sui materiali da imballaggio come le pellicole per i pacchi e il cartone per le interfalde delle bottiglie. Oggi Nerea adotta solo due tipologie di materie plastiche per i contenitori (tra i circa 200 polimeri esistenti), per un più facile smaltimento e un recupero quanto più possibile integrale. Inoltre anche le etichette sono completamente riciclabili.