Mangia al ristorante e minaccia titolare

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Va al ristorante, non paga il conto e minaccia la titolare con un bastone. I carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà alla Procura un 32enne romeno per insolvenza fraudolenta, minaccia aggravata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno accertato che il 32enne e altri cinque connazionali tra agosto e ottobre 2019 avevano consumato cibi e bevande senza saldare il conto per una cifra complessiva di circa 150 euro. La prima volta l'uomo aveva promesso a di pagare a fine mese, un'altra volta si era allontanato. Ai primi di dicembre poco prima della chiusura, si era presentato insieme a due connazionali pretendendo di mangiare e al rifiuto di lei aveva impugnato una bastone minacciando di rompere la vetrata.

E' stato individuato grazie alle immagini riprese al cellulare da un parente della della donna, che aveva chiamato i carabinieri.