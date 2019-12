Decine di interventi Vvf per vento forte

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Sono decine e decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in varie località delle Marche, a causa del maltempo, soprattutto per il forte vento che si è concentrato lungo la costa. Nel capoluogo il vento ha demolito alcune delle strutture allestite per il mercatino di Natale. Una sessantina gli interventi per alberi pericolanti o caduti, tetti scoperchiati, container rovesciati, ostacoli al traffico. Tanti anche gli interventi dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto. Scoperchiati tetti e gazebo; cassonetti dell'immondizia rovesciati a terra; rotte alcune vetrine di attività commerciali nelle località della riviera delle Palme. Nei pressi del Comune un albero caduto a causa ha danneggiato una vettura parcheggiata. Ad Ascoli un cartello scaraventato a terra ha rotto un tubo del metano. Problema segnalati anche a Montalto e Rotella.