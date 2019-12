Trenitalia, primo treno Pop entro Natale

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - Arriva il primo treno Pop di Trenitalia nelle Marche: operativo prima di Natale sarà impiegato per i collegamenti fra Ancona e Pesaro, Ancona e Fabriano e sulla linea Ancona-San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno. La presentazione del nuovo convoglio si è svolta oggi nella spettacolare scenografia delle Officine Trenitalia ad Ancona, in concomitanza con il lancio del nuovo contratto di servizio 2019-2033 tra Regione Marche e azienda ferroviaria, contratto che prevede 26 nuovi treni e oltre 300 milioni di investimenti. Il nuovo contratto dal valore complessivo di 1,2 miliardi di euro in 15 anni è stato illustrato dal presidente della Regione Ceriscioli e da Orazio Iacono, ad di Trenitalia.

Per l'azienda i pendolari "sono una priorità" ha detto Iacono, sottolineando il fatto che le Marche "sono al top delle nostre classifiche per puntualità e soddisfazione della clientela".

L'investimento porterà un rinnovamento della flotta,,c he sarà "tra le più giovani d'Europa".