Spaterna, Parco Sibillini rigenerazione

(ANSA) - VISSO (MACERATA) , 13 DIC - Il Parco nazionale dei Monti Sibillini "vuole essere uno strumento utile ed efficacie alla rigenerazione del tessuto economico e sociale di questo territorio messo a dura prova dal sisma": a dirlo, all'ANSA, è il neo presidente dell'Ente Andrea Spaterna, a margine della presentazione del calendario 2020 nella sede di Visso. "Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di coniugare sempre più le politiche per la tutela del territorio con quelle di sviluppo". Spaterna intende "continuare quanto già intrapreso negli ultimi anni da chi mi ha preceduto, contribuire a creare sempre maggiori opportunità per i cittadini dei 16 Comuni che stanno all'interno del perimetro del Parco, ma tenendo sempre ben presente quanto sia fragile l'equilibrio di questi luoghi".

Il Calendario, che da oltre 20 anni arriva nelle case e nelle attività della gente del posto e degli amanti della natura, racconta la biodiversità del Parco in 12 scatti, dedicati agli animali. Il calendario si fa ambasciatore del territorio.