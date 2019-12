Gdf sequestra 35mila articoli non sicuri

(ANSA) - MACERATA, 13 DIC - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale della provincia, e hanno trovato e sequestrato oltre 35 mila articoli, tra giocattoli e accessori da cucina, destinati alla vendita ma privi delle indicazioni minimali da riportare in etichetta imposte dalla normativa in materia di sicurezza dei prodotti e quindi potenzialmente pericolosi e dannosi per la salute umana.

Il titolare dell'azienda, cui sono state comminate sanzioni amministrative da un minimo di euro 2.016 ad un massimo di euro 35.823, è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Un giocattolo non conforme alla marcatura CE, spiega la Guardia di finanza, espone il bambino ad una serie di rischi anche gravi: rischio chimico per la possibile presenza di sostanze nocive, rischio di soffocamento, rischio di strangolamento, rischio di ustione o scossa elettrica.