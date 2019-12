Coral Beach di Fiam Best of Year

Coral Beach, disegnato da Mac Stopa per Fiam Italia e presentato all'ultimo Salone del Mobile, ha ricevuto il premio Interior Design Best of Year 2019, come vincitore della categoria tavoli da pranzo. La cerimonia di premiazione, con oltre mille partecipanti, è stata presentata dal capo redattore Cindy Allen e dall'editrice di Interior Design Carol Cisco a New York. Il premio Best of Year del prestigioso magazine americano Interior Design, giunto alla 14/a edizione, premia ogni anno le eccellenze del design, riconoscendo prodotti, progetti, designer e architetti di tutto il mondo, che si sono distinti per il contributo al settore del mobile attraverso l'innovazione. Fiam Italia è impegnata da anni in un percorso di ricerca sul vetro e Coral Beach unisce design, arredo e innovazione, in un dualismo tra scultura e arte digitale, in una sinergia tra lavorazioni artigianali tradizionali e metodi d'avanguardia come la stampa 3D, per creare un tavolo la cui superficie ricorda i paesaggi marini.