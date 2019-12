Università, per Pesaro proposta Univpm

l sindaco Matteo Ricci e la consigliera comunale delegata Francesca Frequellucci (M5s) aggiornano sull'andamento degli incontri per la sede universitaria di Pesaro. "In queste settimane abbiamo lavorato sodo e stanno arrivando proposte molto interessanti - scrivono su Facebook -. La migliore ad oggi è pervenuta dall'Università Politecnica delle Marche per un corso universitario in 'Tecnico per l'ingegneria dei sistemi tecnologici' della Facoltà di Ingegneria. Sarebbe un corso triennale con l'ultimo anno da svolgere nelle nostre aziende. Stiamo approfondendo e nei prossimi giorni saremo più precisi. Ma intanto ringraziamo il rettore Gian Luca Gregori per la grande disponibilità". Inoltre "sono arrivate proposte di master interessanti dall'Università di Urbino legate all'economia del territorio". Proposte per l'attivazione di master anche da Ferrara e Perugia: "la prossima settimana saremo insieme a Roma al Miur, poi faremo il punto della situazione".