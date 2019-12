Tre bollini rosa per Ao Marche nord

L'azienda ospedaliera Marche Nord ha ricevuto oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, tre Bollini Rosa sulla base di una scala da uno a tre, per il biennio 2020-2021. "Per il secondo anno consecutivo - spiega il direttore generale Maria Capalbo - otteniamo il massimo riconoscimento. Un motivo di orgoglio per gli operatori. Essere tra le migliori strutture in Italia attenti alla salute femminile, significa distinguerci per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne, con un'importante attività organizzativa che consente la presa in carico a trecentosessanta gradi per la paziente con determinate patologie". Tra le strutture qualificanti per il riconoscimento il percorso materno-infantile (Ginecologia e Ostetricia) con la Breast Unit e il pronto soccorso con 'codice rosa', l'Utic, Geriatria, Endocrinologia.