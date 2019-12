Passaggi Festival, guida insolita Fano

Invece del celebrato Arco di Cesare Ottaviano Augusto il razionalismo del mercato all'ingrosso del pesce, invece delle 'solite' Tombe malatestiane la fabbrica del Carnevale, al posto del museo civico la casa natale di Ruggero Ruggeri. Sono solo alcune delle cento idee che suggerisce al turista la guida "Fano. Passaggi in città. 100 storie e luoghi da scoprire" presentata a Fano alla Mediateca Montanari nell'ambito di Passaggi di Natale, la costola invernale di Passaggi Festival della Saggistica, la cui ottava edizione si terrà a Fano dal 22 al 28 giugno. Pubblicata dall'associazione Passaggi Cultura, ideata da Giovanni Belfiori, direttore del Festival e curata da Ippolita Bonci Del Bene, la guida è suddivisa in 10 capitoli con 10 paragrafi ognuno, con l'intento di 'sviare' chi vuole visitare Fano, inducendolo ad abbandonare il percorso monumentale classico per introdurlo verso luoghi, aneddoti e consigli curiosi e insoliti.