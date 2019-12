Cia, alberi Natale veri i più richiesti

(ANSA) - Gli alberi di Natale naturali sono i più richiesti dalle famiglie per addobbare casa in occasione delle festività. Lo rende noto la Cia, confederazione agricoltori provinciale di Ascoli Piceno. Gli alberi italiani sono generalmente abeti rossi, diffusi soprattutto nelle Alpi orientali, e gli abeti bianchi dell'Appennino. I prezzi oscillano dai 18 ai 40 euro. Gli abeti natalizi, segnala la Cia, non vengono sradicati dalle foreste ma provengono da aziende vivaistiche del territorio, dove sono coltivati appositamente per il mercato delle feste e vengono piantati di nuovo. Preferirli a quelli sintetici aiuta lo sviluppo del comparto florovivaistico locale e l'ambiente per il contributo alla riduzione della CO2 e per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Le dimensioni degli alberi natalizi sono diminuite in corrispondenza con gli spazi ridotti nelle abitazioni. Cresce il fenomeno del noleggio, ancora molto caro. Dopo l'Epifania gli alberi potranno essere ripiantati oppure riciclati nel compost.