Musei: Pierini ad interim a Urbino, incontra sindaco

Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha dato il benvenuto al nuovo direttore ad interim della Galleria Nazionale delle Marche Marco Pierini, direttore della Galleria nazionale dell'Umbria e del Polo museale umbro. Gambini ha incontrato Pierini nel suo ufficio a Palazzo Ducale e ha scambiato con lui alcune considerazioni sul panorama culturale e turistico della città e sulle celebrazioni del prossimo anno per i 500 anni dalla morte di Raffaello. "Ho trovato una persona competente e disponibile - il commento di Gambini, dopo l'incontro - che ha saputo subito individuare alcuni aspetti fondamentali su cui predisporre il lavoro dei prossimi mesi. Dal nostro colloquio, nel quale ha tratteggiato anche le esperienze che ha avuto in molte altre città d'Italia, ho capito che non avrà particolari difficoltà a inserirsi nel nostro contesto territoriale e a portare avanti il suo incarico con successo. Al nuovo direttore va da parte mia e del Comune l'augurio più sincero di buon lavoro". (ANSA).