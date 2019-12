Otre 10 mila visitatori per Gentileschi

Chiude i battenti la mostra "La luce e i silenzi: Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle Marche del Seicento" a cura di Anna Maria Ambrosini Massari e Alessandro Delpriori, allestita nei locali della Pinacoteca civica. L'esposizione ha attirato 10.500 visitatori in oltre tre mesi. Soddisfatti gli organizzatori e il Comune di Fabriano. La mostra è stata presentata da Regione Marche, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Comune di Fabriano e Anci Marche. Il sindaco Gabriele Santarelli vuole organizzare per il 2020 una nuova grande mostra di forte richiamo, dedicata a uno dei figli illustri della città: Allegretto di Nuzio.