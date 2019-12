Luminarie Teramo con testi Ivan Graziani

Sono i testi di 'Agnese' e 'Maledette malelingue' le canzoni scelte dal repertorio di Ivan Graziani per le luminarie natalizie della centrale via Capuani a Teramo. L'addobbo tradizionale quest'anno è stato dedicato al cantautore teramano su scelta dell'amministrazione comunale.

Ieri, giorno dell'Immacolata e data tradizionale per l'accensione delle luminarie, l'intercalare delle strisce di testo illuminate da lampadine Led ha costituito la sorpresa dell'avvio delle festività del Natale 2019 a Teramo. La scelta del sindaco Gianguido D'Alberto, su proposta dell'assessore delegato agli eventi Antonio Filipponi è stata accolta con favore dalla cittadinanza, notoriamente legata al cantautore, nato a Teramo nell'ottobre 1945 e venuto a mancare a Novafeltria (Pesaro Urbino), dove viveva con la famiglia, nel giorno di Capodanno del 1997. Il Comune sta pensando, anzi, a un'installazione definitiva che accompagni tutto l'anno i teramani nella passeggiata sulla via parallela al corso principale.