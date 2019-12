ScuolaZoo riporta ragazzi in discoteca

Ha scelto una discoteca, il Mamamia di Senigallia, per far riflettere i giovanissimi sul divertimento responsabile e superare il trauma della discoteca Lanterna azzurra, dove un anno fa morirono sei persone schiacciate nella calca, ScuolaZoo, una community che raduna circa 4 milioni di follower sui social e si rivolge ai giovani di tutta Italia. Momenti di dibattito, ma anche giochi e musica sono stati proposti ai ragazzi e ai loro genitori.

"ScuolaZoo - spiega il portavoce Andrea Caretto - promuove la discussione tra i ragazzi sugli argomenti che li riguardano direttamente, informando e al tempo stesso divertendo. Già lo scorso anno, in seguito alla tragedia di Corinaldo, ScuolaZoo ha informato con video e articoli i giovani sul tema della sicurezza e del divertimento responsabile. Oggi al Mamamia culmina un po' il nostro lavoro fatto durante l'anno. Vogliamo ridurre il gap tra studenti e docenti, tra figli e genitori, cerchiamo di farlo con incontri e assemblee".