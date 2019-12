Senigallia, c-s candida Volpini

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 6 DIC - La coalizione di centrosinistra si presenta compatta con il candidato sindaco Fabrizio Volpini alle elezioni comunali di maggio 2020. Il suo è il primo nome ufficiale della campagna elettorale che praticamente parte oggi e che proseguirà con la stesura di un programma comune. Attorno al tavolo Pd, Diritti al Futuro, Vivi Senigallia, Obiettivo Comune, Partito Socialista, Partito Repubblicano e una costituenda lista civica attorno al capogruppo di Progetto in Comune Maurizio Perini. Al lavoro già da prima dell'estate, la coalizione aveva ipotizzato di svolgere le primarie per individuare il nome del candidato, ma dopo l'uscita di scena di Gennaro Campanile, non ce ne sarà più bisogno. Da tutti i partiti che sostengono la giunta Mangialardi è arrivato il supporto al medico senigalliese. "Una persona che può rappresentare al meglio il centrosinistra e la città di Senigallia - ha spiegato il sindaco Maurizio Mangialardi - con indubbie conoscenze, competenze e capacità".