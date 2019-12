Cdm, stato emergenza Marche per maltempo

Il presidente del Consiglio dei ministri, con la delibera del 2 dicembre 2019, ha riconosciuto per la Regione Marche lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici di novembre 2019. E' stata stanziata la somma di 157 mila euro per la copertura dei primi interventi di somma urgenza. "Esprimo soddisfazione - commenta l'assessore Angelo Sciapichetti - per i tempi rapidi con cui è stata data risposta ai problemi causati dall'eccezionalità dei fenomeni che hanno colpito la costa marchigiana. Questo è un segnale positivo perché la delibera del governo prevede una successiva ricognizione dei danni che la Regione Marche ha stimato in circa 7 milioni di euro. I Comuni che hanno risposto alla ricognizione dei danni sono 18". "Siamo soddisfatti per l'inserimento - osserva il presidente Ceriscioli - ma è una cifra insufficiente per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate. Auspichiamo una tempestiva integrazione del contributo".