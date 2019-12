Cade polvere nera, carburante incombusto

Polvere nera e fuligginosa in caduta dall'altro sulle strade nei pressi dell'area portuale di Ancona.

L'hanno segnalata passanti ed esercenti, facendo intervenire vigili del fuoco, tecnici dell'Arpam e i militari della Guardia costiera. Dopo aver prelevato e consegnato i campioni di materiale ai tecnici Arpam, per le analisi chimico-fisiche, il nucleo ispettori della Guardia Costiera ha effettuato delle verifiche tecniche alle navi ormeggiate presso le banchine commerciali del porto dorico, accertando che, a bordo della motonave 'Mikonos' ormeggiata alla banchina n. 16, c'era la rottura del generatore diesel con emissione in atmosfera di pulviscolo del cosiddetto carburante incombusto. Le indagini, informa la Capitaneria di porto, proseguiranno al fine di verificare la compatibilità del carburante presente nelle casse del generatore con i campioni di fuliggine consegnati all'Arpam per adottare le opportune sanzioni.