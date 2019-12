Assalto Postamat ufficio Corinaldo

Preso d'assalto nella notte lo sportello automatico delle Poste italiane a Corinaldo.

Un colpo durato pochi minuti, messo in atto da ignoti che hanno fatto saltare il Postamat in piazza del Cassero, nella parte alta del centro storico, prima di darsi alla fuga. L'esplosione ha causato un boato sentito in tutta la zona. Ancora da definire l'entità del bottino che i ladri hanno trafugato. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Senigallia.