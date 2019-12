Vvf, ad Ascoli ricordo morti Alessandria

Ad Ascoli Piceno celebrazione di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del fuoco e della Marina Militare, con messa celebrata dal vescovo Giovanni D'Ercole e ricordo di Antonino Candido, Marco Trinches e Matteo Gastaldo, vigili morti in servizio ad Alessandria. Cerimonie in varie città delle Marche. Ad Ancona messa officiata dall'arcivescovo di Ancona-Osimo, Angelo Spina, nella chiesa di Santa Barbara, comprensorio della Marina Militare, unica dedicata alla santa nelle Marche. Militari e i vigili hanno commemorato insieme la patrona, uniti dal condiviso spirito di servizio al Paese ed alla popolazione: un ricordo per loro colleghi che hanno sacrificato le loro vite. Cerimonie analoghe a Macerata, con la messa celebrata dal vescovo Nazareno Marconi, Camerino, Civitanova Marche e Tolentino; a Pesaro commemorazione comune di vigili del fuoco e Capitaneria di porto e funzione celebrata dal vescovo Piero Coccia; a San Benedetto cerimonia alla capitaneria di porto e funzione officiata dal vescovo Carlo Bresciani.