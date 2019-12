Pdl Talè, contrasto aggressioni a medici

Una proposta di legge per prevenire e contrastare le aggressioni al personale che opera nelle strutture sanitarie delle Marche e garantire la necessaria tutela legale ed economica. L'ha redatta e depositata Federico Talè, consigliere regionale Marche di Italia Viva. "Ho sentito il dovere - spiega - di formulare un disegno normativo per cercare di tutelare i nostri medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari dal deplorevole e inquietante fenomeno delle violenze, fisiche e verbali, a cui sono sottoposti con sempre più frequenza durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Donne e uomini, professionalmente preparati, che lavorano ogni giorno per garantire il diritto alla salute dei cittadini, spesso sopperendo anche ai disservizi che la politica non riesce ad evitare, vittime di episodi inaccettabili". "Negli ultimi mesi - aggiunge Talè - il fenomeno ha raggiunto punte allarmanti e purtroppo all'escalation nazionale ha fatto riscontro anche un incremento a livello locale, con diversi casi molto gravi".