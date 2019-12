Ceriscioli, bene Consulta su post sisma

(ANSA) - ANCONA, 2 DIC - "Un giorno importante per le Marche: la Corte Costituzionale riconosce il valore e l'importanza del ruolo delle Regioni nella ricostruzione". Lo dichiara il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, in merito alla sentenza della Corte Costituzionale appena depositata secondo cui la ricostruzione dei territori terremotati richiede l'intesa tra Stato e Regioni e non il "semplice parere". "Con questa sentenza - spiega il presidente - si ripristina l'intesa. Il messaggio che va al governo nazionale è quello di ascoltare le Regioni nell'ambito della ricostruzione".

"Abbiamo chiesto in questi giorni al premier Conte - prosegue in merito a una lettera scritta al presidente del Consiglio - di approvare tre emendamenti nel decreto che permettono di accelerare la ricostruzione pubblica, la ricostruzione privata e garantire il posto a chi lavora negli uffici di ricostruzione".