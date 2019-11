Tutela suolo, convegno a Ripatransone

(ANSA) - RIPATRANSONE (ASCOLI PICENO), 29 NOV - La tutela del suolo e dell'agricoltura svolgono oggi il ruolo di cerniera tra le finalità climatico-ambientali (emissione e assorbimenti gas terra) e la produzione di cibo, evitando rischi di degrado alle risorse naturali; la parola chiave è la prevenzione. E' stato messo in luce da vari relatori al convegno "La Tutela del suolo e agricoltura in regione Marche - Le ragioni della nuova Politica agricola comunitaria (Pac) - Post 2020", promosso dalla Regione a Ripatransone con l'intento di portare a conoscenza degli attori locali le attività inerenti la nuova programmazione della Politica agricola comunitaria post 2020.

"Mi ha fatto molto piacere - ha detto la vice presidente della Regione e assessore all'Agricoltura Anna Casini che ha partecipato all'iniziativa - che il rappresentante del ministero dell'Agricoltura in apertura di convegno abbia considerato la nostra regione virtuosa per l'attenzione che abbiamo del suolo e della qualità dei terreni".