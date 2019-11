Industria: Gostoli, solidarietà ai lavoratori Berloni

(ANSA) - PESARO, 29 NOV - In un post sul profilo Facebook il segretario regionale del Pd Marche Giovanni Gostoli esprime "Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della #Berloni".

dopo la decisione della proprietà della Berloni Group srl di mettere in liquidazione l'azienda. "Siamo di nuovo al vostro fianco. - osserva Gostoli - Occorre capire le motivazioni della chiusura, verificare i bilanci dell'azienda e le prospettive, fare di tutto per evitare una decisione che impoverisce tutto il nostro territorio. Siamo pronti anche ad aprire un tavolo istituzionale anticrisi".(ANSA).