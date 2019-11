Dono software per esami Ospedali Riuniti

Una postazione Philips Q-Station che grazie a un sofisticato software, del valore complessivo di 18 mila euro, consentirà ai medici di archiviare, quantificare, confrontare e rielaborare velocemente in base ai singoli casi tutti gli esami per immagini passati e presenti del paziente, migliorando la pratica medica e la ricerca. L'ha donata la Onlus Ylenia Morsucci al reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica Congenita dell'Ospedale Lancisi dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa agli Ospedali Riuniti a Torretee. Presenti rappresentanti della Onlus, il direttore generale degli Ospedali Riuniti Michele Caporossi e la dirigente medica della Cardiochirurgia Pediatrica Francesca Chiara Surace.

"Ylenia - ha ricordato il padre Maurizio Morsucci, presidente dell'Associazione - è morta nel 2008 a soli 18 anni di leucemia dopo 50 giorni dalla diagnosi della malattia per la quale era stata ricoverata all'ospedale di Torrette".