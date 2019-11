A Loreto rosario per popolazione Albania

Sarà dedicato al popolo albanese, recentemente colpito dal terremoto, il rosario con flambeaux di sabato sera, 30 novembre, in programma alle 21 nella Basilica della Santa Casa di Loreto. Lo rende noto la Delegazione Pontificia lauretana. Dopo la recita del rosario ci sarà una processione fino alla piazza della Madonna. L'evento, dedicato anche al Giubileo lauretano che inizierà l'8 dicembre, sarà presieduto dall'arcivescovo Fabio Dal Cin. In una nota la Delegazione ricorda che ieri, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, papa Francesco ha espresso la propria "vicinanza al caro popolo albanese che ha sofferto tanto in questo giorni". "Sono vicino alle vittime - ha aggiunto - prego per i morti, per i feriti, per le famiglie. Che il Signore benedica questo popolo al quale io voglio tanto bene". Il rosario verrà trasmesso in diretta su varie emittenti, tra cui Telepace su canale satellitare, e su digitale terrestre.