Ricci, ripristinare fermate Frecciarossa

(ANSA) - "Ripristinare le due fermate soppresse del Frecciarossa da e per Milano". Lo chiede il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in una lettera all'ad Rfi Maurizio Gentile. "Diversi utenti e cittadini pesaresi - scrive Ricci - consultando l'orario invernale di Trenitalia hanno appreso che il Frecciarossa da e per Milano delle ore 6:20 e delle 20:14 non ferma più a Pesaro a partire dal prossimo 15 dicembre. Una doppia soppressione, che in città molti utenti stanno già contestando, perché per chi lavora a Milano crea notevoli disagi. Non capiamo la motivazione e riteniamo che si tratti di una scelta assolutamente non condivisibile anche perché, tra l'altro, riguarda un periodo dell'anno in cui il Comune sta investendo per destagionalizzare il turismo pesarese". "Sollecitiamo fortemente Rfi a trovare tutte le soluzioni possibili - insiste - perché le fermate possano essere ripristinate prima dell'avvio del calendario invernale del 15 dicembre o che ci possa essere un incontro per approfondire questa intenzione".