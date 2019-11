In uscita primo dizionario Italiano-Lakota

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 26 NOV - E' in uscita il 18 dicembre "Lessico Lakota", il primo dizionario in italiano della lingua Lakota, del famoso popolo dei guerrieri Sioux-Lakota. Curato da Raffaella Milandri e Myriam Blasini, è pubblicato dalla casa editrice di San Benedetto del Tronto Mauna Kea. L'obiettivo, spiegano le curatrici, è salvare una preziosa lingua nativa americana, ma anche pubblicare il dizionario entro il 2019, Anno Internazionale delle Lingue Indigene proclamato dall'Onu.

"Nell'allarme lanciato dall'Onu - spiegano -, si sottolinea come su 7.000 linguaggi parlati nel mondo, oltre il 40% sia a rischio di scomparir in pochi anni". Dato che la lingua Lakota è stata fino a metà dell'Ottocento solo parlata e mai scritta, e che ce ne sono svariate interpretazioni, il "Lessico Lakota" è tratto da approfonditi studi delle fonti più autorevoli, accompagnato da storia, tradizioni e mitologia del popolo nativo americano.

Il lancio il 20 dicembre a San Benedetto del Tronto. (ANSA).