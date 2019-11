Impianto atletica Osimo con fondi Regione Marche

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 24 NOV - Il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha inaugurato a Osimo il riqualificato impianto di atletica leggera della Vescovara. "Tre anni fa abbiamo fatto la scelta di ripartire con il finanziamento degli impianti sportivi, - ha ricordato - non per farne dei nuovi ma per riqualificare quelli che c'erano. Un impegno in tutta la Regione che ha trovato la risposta dei Comuni e delle società sportive: 106 progetti finanziati con 6 milioni di euro che hanno permesso negli sport più diversi, a seconda delle esigenze del Comune, di poter restituire maggiore qualità e sicurezza agli stessi impianti". Presenti all'inaugurazione anche il sindaco Simone Pugnaloni e il Presidente del Coni Marche Luna.

L'impianto, rinnovato e riqualificato con fondi regionali, è uno dei più importanti delle Marche con omologazione Fidal per i prossimi 14 anni.